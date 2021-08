Kun je realistisch zijn over het klimaat en toch hoopvol leven als christen?

Realistisch zijn over alle klimaatveranderingen en toch dagelijks hoopvol leven als christen, is dat mogelijk? Dat is een spannende vraag. ‘Ik vind Gods dagelijkse trouw aan zijn schepping bijzonder hoopvol.’

Een enorme bosbrand in een redwoodbos in het noorden van Californië, de Dixie Fire, woedt al meer dan een maand. Deze foto is van eerder deze maand. De klimaatverandering is ontwrichtend, 'we zitten er middenin'.

Kun je in een tijd van een eindeloze serie woekerende bosbranden en vernietigende overstromingen hoopvol zijn en leven? Echt hoopvol leven dus in een tijd waarin steeds duidelijker wordt hoe ontwrichtend klimaatverandering is? Ik zie het niet veel. Milieufilosoof Matthijs Schouten vroeg zijn studenten een aantal jaren of ze nog hoop op een goede toekomst voor deze aarde hebben. Elk jaar gingen er minder vingers omhoog. Recent sprak ik in een kerk een zeer met het milieu begane jonge vrouw, die me vertelde dat ze niet van plan was nog kinderen op deze wereld te zetten. Ze durfde haar kinderen niet meer aan deze aarde toevertrouwen. Dat vond ze niet verantwoord. Ze had de hoop verloren.intro

Kan het: hoopvol zijn en hoopvol leven? En dan ni..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .