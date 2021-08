Wie de stilte van Openbaring 8 leert horen, leert de betekenis van het gebed te onderkennen

Zoek op het net naar afbeeldingen die de visioenen van Johannes op Patmos proberen te illustreren en je bent nog wel even bezig. Je merkt, de illustraties vergelijkend, ook meteen hoe lastig het is weer te geven wat Johannes zag.

Daar worstelde hij zelf al mee; je ziet hem zoeken naar woorden en vergelijkingen: ‘een uiterlijk als van’, ‘leek op’: ‘Degene die daar zat had een uiterlijk als van jaspis en sarder, en rond de troon was een regenboog die eruitzag als smaragd’ (4 vers 3). En: ‘Het beest dat ik zag leek op een panter’ (13 vers 2).

Er is royaal aandacht voor wat Johannes zag. Minder aandacht ontvangt, zo is mijn indruk, wat Johannes hoorde. En dan heb ik het niet over specifieke uitspraken, maar over het geluidsaspect van zijn visioenen in z’n algemeenheid.

Leg je je oor bewust naast dat van Johannes te luisteren, dan merk je dat het bepaald niet stil was in de hemel. Er klinken donderslagen, groot geraas, spreekkoren, engelen met stemmen als bazuinen, het ..

