Waar was Aad Kamsteeg in 1977?

Aad Kamsteeg blikt terug op de dood van Elvis Presley (ND, 16 augustus). Zijn bewondering voor de Amerikaanse zanger is zo groot dat hij een bedevaart ondernam naar diens woonhuis Graceland. Kamsteeg schreef een mooi en gepast eerbetoon, maar het komt wel 44 jaar te laat. Ook ik was in 1977 onder de indruk van het overlijden van the King. Maar wat me nog meer schokte, was dat het ND het niet nodig vond daar melding van te maken. Pas de zaterdag erop schreef G.J. Nijhof met het dedain dat de krant reserveerde voor popmusici en sporthelden: ‘Het zal de meesten niet ontgaan zijn dat …’, gevolgd door de bekende riedel: verafgoding, drugsgebruik, opruiende muziek en ongepaste heupbewegingen. De krant had een rol kunnen vervullen in de rouwverwerking, maar deed alsof het verdriet niet bestond. Waar was Aad Kamsteeg, destijds al in dienst van het ND, toen we hem nodig hadden? <