De wens van PvdA en GroenLinks om mee te regeren, is politieke zelfmoord

‘Links’ heeft niks te zoeken in een liberaal-christelijk kabinet. ‘Verenigd links’ houdt zichzelf voor de gek.

Lilianne Ploumen (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) in de fietsenstalling van het Johan de Witthuis, na afloop van een gesprek met informateur Mariëtte Hamer over de kabinetsformatie.

Terwijl de formatie van een nieuw kabinet volop getraineerd wordt, staan PvdA en GroenLinks te trappelen om samen mee te mogen doen. Waarmee zij met hun intussen schamele zeteltal een centrumrechts kabinet aan een meerderheid helpen. Dit is onbegrijpelijk, onverstandig en vooral onnodig. De beide linkse partijen schieten zichzelf zo in de voet en wellicht zijn de gevolgen op termijn nog ernstiger. Van het intussen zwaar aangeslagen en zeer afgekalfde ‘verenigd links’ blijft dan nog minder over.

Het zeteltal van ‘links’ in ons parlement bevindt zich nu al op een absoluut dieptepunt en dat kan alleen nog maar erger worden. Op termijn is dit politieke zelfmoord. ‘Verantwoordelijkheid willen nemen’ is een veelgebruikte Haagse uitdrukking, maa..

