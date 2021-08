Als u een wagen op de weg zet: laat het iets moois zijn

Hij is weg, geëxporteerd, naar Duitsland. Het mooiste en meest waardevolle kunstwerk uit onze collectie staat nu in de voortuin van een bankier nabij Hannover. Een fraaier metaalsculptuur heb ik niet gehad en zal ik niet bezitten: ik kan me geen begeerlijker en toch betaalbare opvolger voorstellen. Maar het werd een fremdkörper in onze uitdijende verzameling automobilia. De overige 29 zijn modellen uit de jaren ’60 en ’70, van een VW Karmann Ghia tot een vroege Porsche 911T, beide uit mijn eigen bouwjaar 1966.

Dit topstuk echter was nog maar 21 jaar oud; nog niet vrijgesteld van belasting, dus alleen al voor het bezit moest ik maandelijks boeten. Je kunt een youngtimer wel schorsen - dan mag hij niet meer de openbare weg op - maar stilstand is slecht voor de techniek. Wij hebben er in vijfenhalf jaar goed 20.000 kilometer van genoten, net genoeg om hem soepel te houden en toch de waarde niet aan te tasten. We offerden de fiscus 27 cent voor elke kilometer.

De vrucht van deze spaarzame omgang was dat we er 15 procent méér voor terug kregen dan de koopsom in 2016. Het kan dus: een auto rijden zonder erop af te schrijven. En voor wie bij de merknaam Jaguar aan een kapitale investering denkt: hij kostte minder dan wat ik in 2010 betaalde..

