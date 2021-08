Schuld – je zou zeggen: daar weten we in de kerk wel raad mee. Maar tot op heden is dat thema in verband met de klimaatcrisis amper aangeraakt. Het klimaatrapport geeft de kerk veel huiswerk.

Het was een herkenbaar ritueel, afgelopen week: na het schokkende IPCC-rapport over de staat van de aarde, deden deskundigen nog een duit in het zakje, spraken politici grote woorden, uitten klimaatsceptici hun argwaan en activisten hun bezorgdheid. Alles een octaaf hoger dan bij het vorige rapport. Ieder heeft zo zijn aanvliegroute voor de grote, niet te vermijden transitie. En de kerk? Heeft de christelijke gemeente een eigen agenda?

verwoesting

Het enkele feit dat we in de kerk beseffen dat het gaat over de staat van de schepping, voegt ten minste één dimensie toe aan het gesprek over het rapport. De mens zat al een tijd in de beklaagdenbank voor de verwoesting van h..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .