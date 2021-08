Dat ‘de kiezer’ een rechtsdraaiend parlement heeft gekozen, is een broodjeaapverhaal

Vooropgesteld: de wijze waarop Sigrid Kaag haar coalitie van VVD/D66/CDA/PvdA/GroenLinks probeert te forceren, is een affront tegen de redelijkheid. D66, partij die anti-dogmatisch pragmatisme tot principe verhief en 55 jaar over ‘bestuurlijke vernieuwing’ oreert, is terug bij het Van Mierlo-ressentiment uit de jaren zestig. Hij hunkerde naar een regering zónder de KVP (later: zonder CDA). Dat lukte in 1994: V-day voor Hans van Mierlo, een paars kabinet, Nederland Vooruit.

En nú meent D66 dat een progressieve koers die breekt met ‘oude politiek’ alleen valt af te dwingen door excommunicatie van de ChristenUnie. Mensen die D66 en de CU beide als links rubriceren (dat zijn er nogal wat) snappen hier niks van - en andere mensen ook nie..

