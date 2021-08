In het Hunebedcentrum is veel te zien

Jammer dat het Hunebedcentrum in Borger zo snel afgeserveerd wordt in de fietsserie Aan de ketting (ND, 18 augustus), enkel op basis van één opmerking van een voorbijganger. Dat kan ik als geboren Drent niet zomaar laten gebeuren.

In het centrum is veel meer te zien dan een hunebed. En dat hunebed staat ook nog buiten de hekken, dus als je echt goedkoop wilt – waarom gaat het in Nederland eigenlijk altijd over geld? – kom je ook aan je trekken.

Een bezoek aan het Hunebedcentrum is het kaartje meer dan waard. Helemaal als er, met name in vakanties, diverse interessante activiteiten georganiseerd worden. Dat de redacteur het Hunebedcentrum niet bezocht heeft vanwege de drukte, bewijst dat veel mensen het interessant genoeg vinden om er geld voor neer te leggen. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .