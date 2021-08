Prediker wijst de weg van bescheidenheid en terughoudendheid

Het woord van Prediker ‘wees niet al te rechtvaardig’ wordt regelmatig gebruikt als eenvoudige wijsheid om vooral niet te principieel of dogmatisch te zijn en alles niet zo nauw te nemen. Tjaard Barnard betrekt deze tekst bijvoorbeeld op de houding van D66 en ChristenUnie in de kabinetsformatie (ND, 17 augustus). Het is echter maar zeer de vraag of dit terecht is.

Prediker typeert het leven onder de zon als vluchtig (hebel in het Hebreeuws). Hij constateert als wijze de omgekeerde wereld: ‘een rechtvaardig mens gaat aan zijn rechtvaardigheid ten onder, een onrechtvaardig mens leeft lang ondanks zijn slechte daden’ (7 vers 15). Maar ook dit gaat volgens Prediker niet buiten Gods werk om: ‘wie maakt recht wat Hij krom heeft gemaakt..

