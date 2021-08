We probeerden in Afghanistan veiligheid op te leggen maar deden niet aan ‘waardencommunicatie’

Na twintig jaar westerse militaire en civiele aanwezigheid in Afghanistan was het verleidelijk om te denken: Ze zoeken het nu zelf maar uit. Duizenden NAVO-militairen hebben het leven gelaten bij de strijd tegen de taliban, waaronder ook vijfentwintig Nederlanders. Langer blijven betekent nog meer offers brengen, zonder zicht op een eindstreep. Het is gemakkelijk om dan te denken: Het is toch hun eigen land, ze moeten er ook zélf voor willen vechten. Toen de Amerikaanse president Joe Biden deze gedachten in april uiteenzette bij zijn besluit om de Amerikaanse troepen snel terug te trekken, leverde dat geen rel op in de media. Integendeel, met een zekere opluchting werd erop gereageerd: de knoop was doorgehakt. De snelle terugkomst van de..

