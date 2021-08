Wees niet te dogmatisch in de kabinetsformatie

De afgelopen jaren viel het mij steeds meer op: hoe dicht de ChristenUnie en D66 politiek bij elkaar staan. Regelmatig sprak ik ondogmatische christenen die twijfelden op welke van deze partijen ze zouden stemmen. Ook op de vele stemwijzers lagen de partijen vaak dicht bij elkaar. Het grappige was dat tegen de beide partijen in mijn omgeving steeds dezelfde argumenten werden ingebracht. Die partij is veel te star en dogmatisch! En dan volgde er een van de stokpaardjes of kroonjuwelen. Vrijzinnige christenen konden weinig met het absolute ChristenUnie-standpunt in medisch-ethische zaken, hoewel velen dit standpunt ook een gezonde correctie vonden tegenover de al te absolute uitspraken aan de andere kant van het spectrum. Zo waren ze ook n..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .