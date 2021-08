Nu het tapijt in Afghanistan wordt weggetrokken, komt het vuil tevoorschijn

Afghanen die hebben samengewerkt met westerlingen hebben reden te over om te vrezen voor afrekeningen, soms zelfs binnen de familiekring. Het enige wat wij nog kunnen doen, is gewoon betalen voor alles wat we hebben aangericht.

'Medewerkers van ngo’s proberen een veilig heenkomen te vinden, een visum voor het buitenland te bemachtigen.' Inwoners van Afghanistan gaan richting het vliegveld in de hoop geëvacueerd te worden.

Sinds het begin van de Nederlandse betrokkenheid in Afghanistan heeft een eenzijdig beeld van de Taliban gedomineerd. Ondanks uitgebreide kennis en journalistieke pogingen om de geschiedenis van het verzet tegen de bloedige anarchie van krijgsheren en drugshandelaren in kaart te brengen, hebben we eindeloos het beeld herhaald van een kwaadaardige beweging die uit middeleeuwse barbaren zou bestaan met als voornaamste doel het leven van vrouwen zo ellendig mogelijk te maken.

Na de aanslagen in de Verenigde Staten van twintig jaar geleden werd Al Qaida aangepakt en werd geprobeerd in één moeite door af te rekenen met regimes in Irak en Afghanistan. Die waren niet westers gezind, maar evenmin verantwoordelijk voor 9/11.

