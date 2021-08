Martin Jol inspireert tot evangeliseren

Met respect en blijdschap heb ik het interview gelezen met miljonair Martin Jol, ex-profvoetballer en trainer (ND, 7 augustus). Hij luistert iedere zondagmorgen naar Jan van den Bosch en heeft er bijbels besteld om uit te delen. Hoe kunnen we evangeliseren? In veel gemeenten staat de kerk midden in het dorp of de stad. Wees een herberg. Zet de kerkdeur open op zaterdagmiddag of -avond. Zodat eenzamen of vluchtelingen een warm ontvangst krijgen. Met een organist die alvast oefent. Senioren vormen een ontvangstcomité, de jeugd maakt een heerlijke broodmaaltijd, zodat bijvoorbeeld de Eritreeër uit het azc zich niet verlaten voelt. Dan groeit de kerk. Niet van twee naar één kerkdienst, maar naar vier. Op zaterdagavond een dienst voor de jeugd, op zondag een dienst voor de vluchteling, een zangdienst en nog een stevige preek in de stilte van de zondagavond. <