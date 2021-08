Gods wil en onze vrije keus

Het verhoudt Gods almacht zich tot zo veel ellende in de wereld? Dat is geen makkelijk vraagstuk. ‘Vaak zal het lijken op een vrije keus, maar God kijkt over onze schouder mee.’

Veel mensen - niet alleen ongelovigen - worstelen met de vraag waarom er zo veel ellende is in de wereld, terwijl God (schijnbaar) niet ingrijpt. Hij is toch almachtig? Ik probeer een verklaring voor deze tegenstelling te vinden. Hierbij tekent zich af dat ook ik kennelijk niet (helemaal) uit de voeten kan met vraag en antwoord van Zondag 10 van de Heidelbergse Catechismus. Samengevat zegt Zondag 10 dat alles wat ons overkomt en wat er in ons leven gebeurt, geen toeval is, maar uit Gods hand ons ten deel valt. Alle schepselen zijn zo in zijn hand, dat zij zich tegen zijn wil niet kunnen roeren of bewegen.

In Zondag 10 speelt Gods hand in ons leven en handelen een allesbepalende rol. Geen toeval, niets gaat buiten de wil van God om. Zo ong..

