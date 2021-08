Vreugde is de normale leefomgeving voor de christen. Die te ervaren vraagt overgave in gebed

Vreugde is de normale leefomgeving voor de christen. Die te ervaren vraagt volledige overgave in gebed.

We mogen vreugde, die er reeds is, ontvangen als genade.

‘Ik vraag jullie in jullie gebed met aandrang te vragen om vreugde.’ Dat was de verrassende opdracht die paus Franciscus in het najaar van 2016 gaf aan de jezuïeten wereldwijd. Met deze bijzondere aandacht voor de vreugde raakt Franciscus, zelf jezuïet, aan de kern van de ignatiaanse spiritualiteit. Ignatius van Loyola beschouwt vreugde als normaal voor de christen. Wie leeft in verbondenheid met God, mag erop vertrouwen steeds op de een of de andere manier vreugde te ervaren.

Vreugde is de normale leefomgeving voor de christen. Mensen zijn geschapen voor de vreugde. Leven met God maakt de mens, in het diepste van zijn wezen, vreugdevol. Geen vreugde die we zelf dienen te maken. Wel een vreugde die we ontvangen als genade. Een vreugde, Go..

