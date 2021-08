Dat moet anders: slinger de diagnoses van je kinderen niet de wereld over

Waarom strooien ouders zo kwistig met labels en etiketten, niet zelden waar het kind zelf bij is? Soms is enige voorinformatie over een kind heel verstandig, maar vaker niet, vindt Gerard ter Horst.

Als elftalleider bij de voetballende jeugd was het me al eens opgevallen, en op zomervakantie in eigen land opnieuw: bij de kennismaking met ouders, langs de lijn of op hetzelfde kampeerveldje, krijg je gratis en voor niks de diagnoses van de kinderen uitgeserveerd.

Het lijkt haast een soort collectieve codetaal geworden. ‘Ja, hij is een keer blijven zitten, hij heeft ADHD’, krijg je dan in het eerste gesprekje te horen, soms met het kind of de tiener er op gehoorsafstand als stil attribuut bijstaand. ADHD hoor ik verreweg het meest, maar dat komt misschien ook omdat ik zelf zonen heb en in het jongensvoetbal begeleider ben. Andere varianten zijn er ook: ‘Ze is vroeger veel gepest, ja, ze heeft ADD.’

Je bent druk of dromerig, of allebei, j..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .