Heimwee naar het relativeren

Hans van Mierlo (tweede van rechts) in een onderonsje met Wim Kok (PvdA) tijdens een lijsttrekkersdebat op 10 april 1994 in verband met Tweede Kamerverkiezingen.

In de VPRO-documentaire over Sigrid Kaag (Van Beiroet tot Binnenhof) moesten de champagneglazen in ieder geval leeg zijn. Alles moest kloppen; de maakbaarheid ten top. De foto’s van toenmalig D66-leider Hans van Mierlo na zijn verrassende zege in 1967 werden zorgvuldig gekozen: het bierflesje moest juist zichtbaar zijn. Beeldvorming was in opkomst. De biogr..

