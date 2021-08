Hoeveel Jona’s hebben wij nodig om ons net als de inwoners van Nineve te bekeren?

Het recente IPCC-rapport over klimaatverandering trekt bij ons aan de bel zoals Jona in Nineve. Hoeveel Jona’s hebben westerse christenen nodig om zich net als Nineve te bekeren?

Afgelopen week presenteerde het Interngovernmental Panel on Climate Change (IPCC) haar nieuwste rapport over de door de mens veroorzaakte klimaatverandering. Net als in de vorige rapportages slaat het VN-panel alarm. De wetenschappelijke wereld trekt trouwens al decennialang lang als Jona in Nineve aan de bel. Toch blijft ook het christelijke deel van de samenleving grotendeels doof voor alle waarschuwingen.

Dat is gek. Want juist christenen gaan er prat op dat God de wereld heeft geschapen en voor al de planten en dieren daarin een enthousiaste liefde koestert. Toch valt het gelovige deel van de samenleving nu niet direct op door een duurzame levensstijl en een..

