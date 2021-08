Alternatieve geneeskunde vormt een mooie aanvulling op reguliere geneeskunde

Volgens Maaike Harmsen helpt alternatieve geneeskunde patiënten niet (ND, 6 augustus). Als redenen geeft ze aan: het is arrogant dat deze vorm van geneeskunde meent altijd de oorzaak te vinden, het vermindert de veerkracht van patiënten die steeds maar blijven zoeken naar andere alternatieve vormen en deze geneeswijze lijdt uiteindelijk niet mee als de oorzaak niet gevonden wordt. Hoewel ik over haar - naar ik begrijp - moeilijke situatie en ervaringen niets kan zeggen, is haar conclusie dat alternatieve geneeswijze niet helpt stellig en veralgemeniserend. Harmsens artikel vraagt om een nuancering en een tegengeluid.

In de eerste plaats wordt de verzamelterm alternatieve geneeswijze in Nederland voor een brede groep van therapieën en beha..

