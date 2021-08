Samenleven met onze ouders op latere leeftijd zou weer een optie moeten zijn

‘Jouw maanden duren soms wat langer dan die van mij’, kon mijn moeder met enige humor zeggen, als ik haar weer eens kwam opzoeken. Het heeft lang geduurd voordat het tot me doordrong dat het waarschijnlijk niet alleen humor was wat daar klonk.

Want wanneer en waarom hebben we de afslag genomen om onze ouders alleen achter te laten in hun langzaam leegrakende huizen? Eenzaam hun jaren doorkomend van - zeg een jaar of zeventig - tot aan hun dood. Vooruit, uitzonderingen daargelaten.

Zolang vader en moeder nog samen zijn gaat het wel goed. Regelmatig gaan ze op bezoek bij hun kinderen die druk bezig zijn hun eigen leven op te bouwen. En bij hun kleinkinderen die altijd blij zijn opa en oma te zien.

En als vader of moeder vervolgens alleenstaand raakt, zijn ze vaak dapper. Vooral niet klagend. Oudere mensen die hun kinderen zagen vertrekken naar dorpen of steden ver weg. Die zich wellicht met mij wel eens afvragen waar de wissel werd omgezet dat ze niet werkelijk meer onderdeel kond..

