Geen winnaar zonder een verliezer

Geheel eens met Bram van de Beek (ND, 4 augustus): de Olympische Spelen en soortgelijke sporttoernooien zijn uitgegroeid tot buitenproportionele happenings. Ze zijn eigenlijk tot afgoden van de wereldwijde samenleving gemaakt. Overigens is competitie in sommige opzichten helemaal niet verkeerd: het prikkelt tot het opzoeken en verleggen van je grenzen, en vanuit een gezonde basishouding verbroedert sport echt wel. Soms leg ik mijn kleinkinderen uit, tijdens een spelletje waarbij winnen heel interessant is, dat er nog nooit een winnaar is geweest zonder een verliezer. De verliezer is dus minstens zo belangrijk als de winnaar. Wees dus niet echt verdrietig als je verliest: je was immers het fundament onder de winnaar (die jou natuurlijk niet de grond in mag stampen). En: je bent als verliezer zelf vaak ook winnaar, namelijk als je verder ging dan je grens aangaf. <