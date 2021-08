Geen kameel op het menu

Een biggetje gevonden in Israël. Een onrein dier, volgens de oudtestamentische spijswetten. Waarom was het onrein?

Op 3 augustus berichtte het Nederlands Dagblad over het skelet van een biggetje dat door archeologen in Israël is gevonden. Was er dan een tijd waarin de Israëlieten varkensvlees aten? Dat wordt in Leviticus 11 en Deuteronomium 14 toch onrein verklaard?

Ook dat was eigenlijk geen nieuws, want de profeten in het Oude Testament protesteerden constant tegen het aanbidden van andere goden, inclusief vrouwelijke (zie Jeremia 44 en ‘de koningin van de hemel’).

variatie

Maar waarom is een kameel onrein? Geleerden hebben een variatie aan antwoorden gegeven, waarvan ik er een aantal noem:

1. Onreine dieren bevatten veel schadelijke bacteriën. Sommige commentaren schrijven daar uitvoerig over. Nogmaals: de Israëlieten wisten dit niet, dus wat ..



