De manier waarop we van A naar B reizen verandert, maar borden blijven nog lang nodig

We lazen de ervaringen van redacteur Gerard ter Horst toen hij tijdens het volgen van de fietsbewegwijzering naar Gennep aan het spoorzoeken kwam (ND, 31 juli). We geven graag meer informatie over fietsbewegwijzering in Nederland en de rol van de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd). Hoe komen wij tot een hoogwaardig netwerk van fietsbewegwijzering, waar gebruikers op kunnen vertrouwen? En waar het soms ook gewoon mis kan gaan.

paddenstoelen

De NBd is een alliantieorganisatie van álle wegbeheerders in Nederland. Wij zijn gezamenlijk met de gemeenten, provincies, waterschappen ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .