E-gevoeligheid in christelijke kranten: schrijf je Here of Heere?

Barend Mensen (1923-1986) was mijn eerste chef in de journalistiek. Dat was bij het Dordts Dagblad. De krant hoorde bij de christelijke Kwartetbladen die in februari 1975 volledig geïntegreerd werden in dagblad Trouw. Barend sr. was een gedegen chef. Hij heette voor ons meneer Mensen en hield van historie en zijn oude tikmachine.