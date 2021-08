Een oproep van Jett Rebel uit liefde voor kunst: denk ook aan ons, soms

Muzikanten zien met lede ogen aan hoe festivals worden afgeblazen. Alleen voor kleine evenementen is toestemming. ‘Iedereen is bezig met z’n eigen hachje.’

Het deels opgebouwde festivalterrein voor Lowlands in Biddinghuizen werd eind juli weer afgebroken. De organisatie was al begonnen met de opbouw, maar het festival gaat opnieuw niet door als gevolg van coronamaatregelen.

Soms voelt deze tijd als eindeloos in de rij staan voor de kassa. Deze brief verandert daar niks aan, maar ik zou het mezelf niet vergeven als ik niet één keer op zou komen voor waar ik het meest van hou.

Velen zullen denken: ‘Wat zeurt zo’n Jett Rebel, zijn ‘werk’ is op een podium staan. Hij is vast loaded.’ In werkelijkheid kan hij al maanden amper rondkomen, en denkt hij soms dat hij maar beter een andere baan kan zoeken. Best zuur voor iemand die al voordat hij kon kruipen voelde wat hij met zijn leven wilde en alles eraan heeft gedaan daar te komen.

Elke noodkreet die klinkt vanuit mijn sector wordt opgevat als gezeik. Weinigen van ons durven hier wat over te zeggen, uit angst.

Ik spreek uit liefde voor de complete entertainmentsector ..

