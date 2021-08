Koester je kerkgebouw maar sluit je er niet in op, leerde ik tijdens de kerkdienst op de camping

Soms laat een vakantie zich samenballen in één ervaring. Dat was dit jaar een campingkerkdienst bij een heuse brasserij, in de open lucht. Een fiere zuidwestenwind liet de vele vlaggenmasten schudden en zat grote zilvermeeuwen op de huid. Nog meer dan bij kerkdiensten in - soms letterlijk - afgesloten gebouwen werd duidelijk dat een kerkdienst met lichaam en ziel moet worden ondergaan.

Deze Vakantiekerk kwam niet helemaal uit de lucht vallen. Onze camping in Zeeland kende christelijke wortels en een ideële doelstelling. Dat kreeg elke zondagmorgen zijn beslag in een samenkomst. De parkmanager sprak telkens een openingswoord en vervolgens werden we een liturgie binnengeloodst waarbij een formeel-kerkelijke inbedding ontbrak.

Als kerkgangers..