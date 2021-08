Gelukkig zie je tijdens de Olympische Spelen ook hoe vriendschap en liefde de sport kleur geven

Theoloog Bram van de Baak bepleit het afschaffen van de Olympische Spelen omdat het ongelijkheid in de hand werkt. Maar is dat het hele verhaal? ‘Sport, zeker topsport, is een geconcentreerde vorm van het leven zelf, waarin op alle vlakken er competitie is.’

Je leest een stuk, een essay, een column en je voelt je aangesproken door wat de schrijver te berde brengt, poneert. Een eerste reactie van instemming. Dat overkomt mij althans nog wel eens.

Dat had ik in eerste instantie ook met de laatste column van Bram van de Beek over de Olympische Spelen. Mijn eerste impuls: daar zit veel in. Maar gaandeweg kwamen de ‘ja - maars’ naar boven en raakte ik verder van zijn mening verwijderd.

De Olympische Spelen kunnen wat hem betreft beter afgeschaft worden, want te veel en te grote ongelijkheid: weinig winnaars tegenover vele verliezers. En die laatste moeten leren omgaan met e..

