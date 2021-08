Halve woorden, zinnen zonder kop en staart: heel Holland brabbelt

Om een taal accentloos te leren spreken, moet je niet veel ouder zijn dan zeven jaar. Correct Nederlands leren is voor oudere kinderen al helemaal onmogelijk, want wat krijgen ze mee in de praktijk? Iedereen brabbelt!

‘Blijf de glazen vullen met nog meer alcohol. We zijn niet meer te houden. Gooi de vrouwkes lekker vol. Zitten, hangen, liggen. Zo zijn wij niet getrouwd.’ Een strofe uit het nummer ‘Links, rechts’ van de Brabantse muziekgroep Snollebollekes. Los van de moraal en de zuidelijke tongval: dit is wartaal, incoherent gebrabbel. De dj van het Olympisch Stadion in Tokio liet dit nummer als eerbetoon uit de luidsprekers schallen, nadat Sifan Hassan goud had gewonnen op de 5000 meter. Op internet had hij gezocht naar een ‘Dutch Party Song’. Maar op de vraag van een verslaggever, uren later, bekende Hassan dat zij niet naar de ‘muziek’ geluisterd had en dat ze de Snollebollekes ook niet kende. Dat heeft ze met veel van haar landgenoten ge..

