Alternatieve geneeskunde heeft altijd een middel of therapie en biedt zo ongefundeerde hoop aan wanhopigen

‘Goedemiddag, ik ben een SOLK met zenuwpijn.’ Ik weet nog dat ik zo binnenkwam op de pijnpoli, na doorverwijzing van de neuroloog. SOLK betekent ‘somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten’, en is een verzamelnaam voor mensen die chronisch pijn hebben zonder dat er een oorzaak te vinden is. Mijn pijn is heel specifiek; ik heb dunnevezel-neuropathie, met alleen pijn aan handen, armen, voeten en benen. Er is niets aan mij te zien, maar pijn komt en gaat al drie jaar lang.

Op de pijnpoli in Delft is men gespecialiseerd in dit soort gevallen van pijn; pijn die blijft, die onverklaarbaar is en waar men mee moet leren leven totdat het over gaat, hetzelfde blijft of leidt tot een andere ziekte. Het kan dus nog alle kanten op. M..

