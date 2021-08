Laten we het plezier en de ontroering van een ontembare zanglijster weer uitdragen

De westerse mens is ver van de natuur af komen te staan. Dat is ook zichtbaar in de natuurbescherming in Nederland. Het wordt tijd dat natuurbeschermers werk maken van nieuw elan voor natuur.

Er gaat geen zomer voorbij of een dier- of plantensoort houdt de gemoederen flink bezig. Dit jaar is dat jakobskruiskruid, een gele zomerbloeier die geprofiteerd heeft van de afgelopen droge jaren. In 2020 was het de eikenprocessierups, een tot paria verklaarde nachtvlinder die profiteert van de inrichting van onze leefomgeving en onze maailust. Ook wespen moeten het vaak ontgelden, terwijl ze zelden echte overlast veroorzaken. Het tekent hoe veel mensen tegen natuur aankijken: vanuit wantrouwen en onbegrip, omdat natuur onze controledwang tart. Er zijn boeken vol geschreven over de vraag hoe dat zo gekomen is. Kort samengevat: de westerse mens waant zich alleenheerser en alleskunner, misschien wel als God.

In het onlangs verschenen..

