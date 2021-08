Een andere sportfoto, een ander beeld

Het artikel van Peter de Waard over imperialisme en de Olympische Spelen (ND, 31 juli) behoeft nuancering. Een andere foto, bijvoorbeeld van een atletieknummer, zou een heel ander beeld laten zien. Dat armere landen niet intens aan westerse sportverdwazing kunnen deelnemen is te betreuren, maar wel een grote open deur. Polsstokverspringen, kaatsen en touwtrekken staan ook niet (meer) op het programma. En de schrijver is kennelijk ook verheven boven enige nationale trots, in tegenstelling tot veel kijkers en sporters, naar ik vermoed. <