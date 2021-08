In Tunesië staat niet alleen de democratie maar ook de toekomst van islamitische politiek op het spel

Speciale veiligheidstroepen bewaken het Tunesische parlement in de hoofdstad Tunis, eind juli, nadat president Kais Saied het parlement tijdelijk heeft ontbonden. Deze ondemocratische maatregel is verdeeld ontvangen en raakt ook de toekomst van de gematigde islamitisch-democratische partij Ennahda.

Op 25 juli ontsloeg de Tunesische president Kais Saied de regering en schortte hij het parlement dertig dagen op. Veel Tunesiërs die de problemen in hun land zat zijn juichten dit toe. Anderen keurden het besluit echter af of bestempelden het zelfs als een staatsgreep. Wat betekent dit voor Ennahda, de belangrijkste islamitische partij van het land?

Tunesië wordt vaak beschouwd als het enige succesverhaal van de ‘Arabische Lente’, de serie volksopstanden in de Arabische wereld die in 2011 begon. Elders was er geen werkelijke ontwikkeling richting democratie (Syrië, Jemen, Bahrein), bleef er conflict (Libië, Syrië) of pleegde het leger een staatsgreep tegen de gekozen regering (Egypte).

In Tunesië, daarentegen, heeft de nieuwe, democratisch..

