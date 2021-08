De term ‘zinloos geweld’ is misleidend. Benoem daadwerkelijke gebeurtenissen

Hoe hard het ook klinkt: er is een verklaring voor geweldsuitbarstingen. Het benoemen van daadwerkelijke gebeurtenissen is daarom noodzakelijk. Dat doet meer recht aan slachtoffers en legt de verantwoordelijkheid waar die hoort.

De gewelddadige dood van de 27-jarige Carlo Heuvelman uit Waddinxveen op Mallorca afgelopen maand schokt Nederland. De term ‘zinloos geweld’ laaide in de media en op Twitter weer even op. Dit zou betekenen dat Carlo Heuvelman plaats krijgt in een lange rij slachtoffers, waaronder Joes Kloppenburg, Meindert Tjoelker en mijn eigen oom Jochem Keesman. Maar de term ‘zinloos’ is misleidend.

In de jaren negentig werd ‘zinloos geweld’ gekoppeld aan spontane geweldsuitbarstingen met fatale gevolgen. Het werd een veelbesproken maatschappelijk thema en betekende de opkomst van De Landelijke Stichting Tegen Zinloos Geweld (tegenwoordig Moed geheten) die nu nauwelijks meer in actie komt. Ergens in het jaar 2005 heb ik zelf nog een plaveisel met een o..

