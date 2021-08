Merkels magere economische erfenis: weinig geld naar onderwijs en infrastructuur

Merkel heeft te weinig geïnvesteerd in de toekomst van de Duitse economie. Dat is merkbaar op micro- en macro-niveau.

Als de volgende Duitse regering Merkels economische beleid voortzet, heeft dit een negatief effect op de economie, wat Nederland zeker zal merken. Beeld: demissionair minister-president Mark Rutte in gesprek met Angela Merkel.

26 september kiezen onze oosterburen een nieuw parlement. Bondskanselier Angela Merkel keert niet terug in de volgende regering. Veel Europeanen beschouwen Merkel als stabiele factor die Europa behendig door diverse crises loodste. Haar economische erfenis is echter minder fraai. Onder Merkels leiding investeerde de Duitse regering jarenlang weinig in onderwijs en infrastructuur, terwijl broodnodige hervormingen uitbleven. Dit wreekt zich hoe langer hoe meer.

Vlak voor de coronacrisis uitbrak, lag de Duitse werkgelegenheid op recordhoogte, terwijl de werkloosheid op de laagste stand in dertig jaar was aanbeland. Ook de overheidsfinanciën stonden er goed voor. Hebben daarmee de vier regeringen-Merkel (2005-2021) mooi werk geleverd? Het ant..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .