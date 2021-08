Kan mijn geraaktheid over het klimaat anderen raken? Zoek het gelaat van de ander

In de strijd tegen klimaatverandering helpt het om op zoek te gaan naar het gelaat van de ander (mens, dier, plant en ecosysteem).

Op straat werd ik ooit aangesproken door een campagnemedewerker van een confessionele politieke partij. Al gauw ging het gesprek over klimaatverandering. Ik zei het zorgelijk te vinden dat de wereld op koers ligt voor een rampzalige 3,3 graden opwarming, zelfs als alle landen hun toegezegde afspraken nakomen. Het antwoord dat ik kreeg, is me bijgebleven: ‘God zal ervoor zorgen dat het goed komt.’

Ik voelde een steek in mijn buik. Want de door mensen verslechterende toestand van het klimaat kan alleen door mensen een halt worden toegeroepen. Mensen kunnen hun vermogen om verantwoordelijkheid te nemen niet afwentelen op iets dat buiten hen ligt. Niet op andere dieren, niet op een God, en niet op de natuur die zichzelf wel zou redden, zoals ..

