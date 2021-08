De joods-bijbelse traditie spreekt zich uit voor een vaccinatieplicht

Vaccinatie al dan niet verplicht stellen is een politiek vraagstuk geworden. Veel deskundigen stellen dat het coronavirus ingedamd wordt als iedereen zich laat vaccineren. Een vaccinatie beschermt niet alleen onszelf, maar ook de mensen om ons heen. Zo krijgen we onze bewegingsvrijheid terug. Maar moeten we niet iedereen verplichten mee te doen gezien de positieve consequenties voor iedereen?

Verplichte vaccinatie ligt heel gevoelig. Het past mij niet inbreuk te maken op de privé-geloofssfeer van mensen die er een andere interpretatie van de Bijbel op na houden dan ikzelf. Niettemin mag ik niet zwijgen nu de joods-bijbelse traditie zich volgens mij uitspreekt voor een vaccinatieplicht, zeker gezien de mogelijk dodelijke consequenties van ..

