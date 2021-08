Omdat we afhankelijk van elkaar zijn, krijgen we de kans een ‘herder’ of een ‘schaap’ voor elkaar te zijn

Maar wat is ‘groot’ nieuws en wat ‘klein’? Kan wat groot lijkt van futiele waarde zijn? Het kleine daarentegen van onschatbaar belang? Rond dergelijke paradoxen cirkelen vaak de gelijkenissen van Jezus. Die korte aan het alledaagse leven ontleende verhaaltjes uit de evangeliën. Met een onalledaagse clou, die je op een ander been zet. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de ‘gelijkenissen van het verlorene’ (Lukas 15). Ze gaan over een buitensporige liefde voor en blijdschap over het kleine.

Geen wonder dat we die gelijkenissen bij Lukas aantreffen. Meer dan de andere drie evangelisten heeft hij oog voor wie in de marge verkeren. Zieken, armen, vrouwen, Samaritanen, zogeheten zondaren en heidenen spelen in zijn versie van het ‘goede nieuws’ e..

