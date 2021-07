Humoristen onderschatten in hun naïviteit dat het maken van grappen bestaande machtsverhoudingen en hiërarchieën kunnen versterken en bevestigen. Humor is altijd verbonden met macht, en die is ongelijk verdeeld.

In een interview met Volkskrant Magazine (8 juli) luidt regisseur en actrice Ilse Warringa de noodklok over humor: ‘Mensen voelen zich voortdurend persoonlijk aangevallen. Op het moment dat je niks meer mag relativeren met humor, staan we met zijn allen stil.’ Warringa is niet de eerste die zich hierover uitspreekt. Iedere maand staat er een schrijver of humorist op die beweert dat we nergens meer grappen over kunnen maken.

Begin deze zomer publiceerde Arthur Umbgrove, schrijver en voorzitter van Comedytrain, zijn pamflet De wederafbouw van de satire. Daarin betoogt hij dat humor onder druk staat door toegenomen (zelf)censuur, onder andere vanuit anti-racistische hoek. Kort daarvoor stelde Christiaan Weijts in de NRC dat..

