Praat in kerk en thuis over seksuele diversiteit

Alle scholen in Nederland zijn vanaf volgende maand, wanneer de nieuwe Burgerschapswet ingaat, verplicht te zorgen voor veiligheid en acceptatie van lhbti-jongeren in de klas (ND, 24 juli). Door respectvol om te gaan met seksuele diversiteit wordt de school een oefenplaats voor respectvol gedrag. In het kader van mijn onderzoek naar de effectiviteit van de christelijke lesmethode Homo in de Klas sprak ik de afgelopen jaren met allerlei mensen over dit onderwerp. Regelmatig hoorde ik dat het lastig is om over seksuele diversiteit te praten. Mensen merken dat ze bij dit gevoelige thema om woorden verlegen zitten. Voor lhbti-leerlingen is bespreekbaarheid van seksuele diversiteit een belangrijke aangelegenheid. Het vertelt hun of d..

