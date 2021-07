De gevolgen van het vertrek uit Afghanistan zijn groot en nu al dodelijk

Zelfs tijdens het Eid-al-Adhagebed tijdens het offerfeest waren er raketaanvallen op het presidentieel paleis in Kabul, waar de Afghaanse president Ghani aan een gebedsbijeenkomst in de  tuin deelnam.

De belangrijkste discussie rond de terugtrekking van de Amerikaanse en andere westerse troepen gaat over snelle actie om de tolken en andere Afghanen die voor de westerse troepen hebben gewerkt, te redden. Het Witte Huis maakte deze week bekend, een miljard dollar aan noodfondsen nodig te hebben om ongeveer 20.000 Afghanen en hun gezinnen in veiligheid te brengen. En ook in Nederland is de discussie weer losgebarsten over visa voor tolken die voor de Nederlandse troepen hebben gewerkt.

Los van het feit dat deze acties rijkelijk laat komen – en voor sommigen zoals de door de taliban onthoo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .