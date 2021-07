Twee recent verschenen rapporten over christenvervolging in Noord-Korea en Nigeria zijn een aanklacht en een spiegel, schrijft de commentator van het Reformatorisch Dagblad.

De rapporten leggen niet alleen de vinger bij de situatie van individuele christenen en christelijke gemeenschappen in Noord-Korea en Nigeria, maar zijn ook een aanklacht aan de regeringen van deze landen. (...) Voor overheden en internationale organisaties zijn ze een wake-upcall om blijvend aandacht te hebben voor vervolgde christenen, juist in een periode waarin veel regeringen begrijpelijkerwijs zich vooral richten op de bestrijding van het coronavirus. (...) De vraag komt vanzelf naar boven wat het geloof voor een westerse christen mag kosten en of ze bereid zijn Jezus Christus te volgen in een weg van vervolging en kruis. Juist in een vakantieperiode van reflectie en bezinning zijn het deze vragen die het waard zijn o..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .