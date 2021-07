Onderscheid op basis van vaccinatie is acceptabel

Met de snelle verspreiding van de deltavariant van het coronavirus maken deskundigen zich terecht zorgen of de huidige vaccinatiegraad wel afdoende is om een nieuwe golf besmettingen af te houden. Een nieuwe lockdown lijkt onwaarschijnlijk, maar de roep om alternatieve maatregelen die mensen zullen overtuigen zich alsnog te laten vaccineren, ligt voor de hand.

Anders dan in Frankrijk is een beperkte vaccinatieplicht in Nederland niet aannemelijk. Eerder zouden we moeten kijken naar de politieke discussie zoals die wordt gevoerd in Duitsland. Binnen de regering-Merkel wordt geopperd gevaccineerden meer vrijheden toe te kennen, onder meer in het uitgaansleven, bioscopen, horeca en bij andere (sport)evenementen.

Voor niet-gevaccin..

