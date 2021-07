Zelden waren we zo veilig als vandaag: moord en doodslag nemen gestaag af

De fatale aanslag op Peter R. de Vries is vreselijk. Toch blijft dodelijk geweld afnemen. Het is belangrijk om dat te beseffen.

De aanslag op Peter R. de Vries is onverteerbaar. Hij stond voor eerlijkheid, rechtvaardigheid en een constante keuze voor de slachtoffers. De aanslag op hem toont de nietsontziende wreedheid van misdaadorganisaties en hoe lastig het is deze onder controle te krijgen. Wanneer het gaat om misdaad en geweld, is er echter nog een ontwikkeling. Die krijgt veel minder aandacht omdat ze niet spectaculair, bloedig en schokkend is. Dat is de gestage afname van criminaliteit, waaronder moord en doodslag. Het is een ontwikkeling die we maar amper doorhebben, omdat we er maar weinig over horen.

Dit zijn de feiten: Ten opzichte van 1992 is het aantal gevallen van moord en doodslag in Nederland gehalveerd. in 1992 was die kans een op de 60.000, ..

