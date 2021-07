‘Onze verhalen met Gods verhaal in verband brengen is dé uitkomst voor de postmoderne tijd’

1 Verhalen vertellen, horen én toevoegen hoort bij onze menselijke traditie. Zo mag je bijvoorbeeld ook de hele Bijbel als narratief beschouwen, als Gods verhaal met ons. En dus mag en kan ook jouw verhaal daaraan toegevoegd worden.

2 En ja, jouw verhaal is ook een geloofsgetuigenis. Zelfs als het onaf, ongepolijst of misschien niet eens zo heel groots en meeslepend is. Je weet maar nooit wie zich herkent in je verhaal en zich daardoor misschien wel bemoedigd weet.

3 Onze verhalen met Gods verhaal..

