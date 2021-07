Essay: Oké, nu ben ik dus veertig. Is er leven daarna? De ‘tweede helft’ gaat beginnen

‘Heb je al motorrijles genomen?’, vroeg een vriend dit voorjaar spottend op mijn veertigste verjaardag. Want op 29 april was het zo ver: ik verruilde weliswaar niet het tijdelijke voor het eeuwige maar wel gevoelsmatig iets dat daar een héél klein beetje op leek: mijn dertigersjaren voor een bestaan als veertiger. Waarom is die stap toch zo’n stuk ingrijpender dan twintig of dertig worden, of - naar men zegt - vijftig of zestig?