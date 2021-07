Alleen vaccinatie lost coronacrisis niet op

Nederland kleurt rood op de Europese Covid-19-kaart. Ik schaam mij voor mijn land. Zo geavanceerd, ook qua gezondheidszorg, en dan toch dit. Is het een ‘inschattingsfout’? Nee, het is eerder incompetentie.

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge ziet vaccinatie als de enige oplossing (zie bijvoorbeeld het interview in het Nederlands Dagblad van 10 juli). Na meer dan een jaar coronabestrijding zou hij toch beter moeten weten. De crisis heeft meerdere oorzaken en die moet je met een combinatie van maatregelen aanpakken, waarvan vaccinatie wel de belangrijkste is.

De crisis kan niet opgelost worden met extra thuiswerken, zoals onze minister-president toezegde aan de oppositie. Ook hij ziet niet in wat de goede oplossing is. Hoe moet de coronacrisis wel aangepakt worden?

Aan onze keukentafel kunnen we dat zo verzinnen. Het ND heeft er voldoende over geschreven, en vermoedelijk de andere kwaliteitskranten ook. He..

