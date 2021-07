We zijn angstig geworden. Maar als je gezond bent, mag je ook gerust weer eens opgelucht ademhalen

Het zou wel eens kunnen zijn dat onze angst is gemaximaliseerd door zo nadrukkelijk in te zoomen op de schadelijke gevolgen van het virus. Wie angstig is hoort ieder blad ritselen.

Iemand die bang is hoort ieder blad ritselen. Maar, veelal is het ritselende blad slechts de resultante van een aangename verkoelende bries en niet de vernietigende tornado.

Ik zie haar mijn spreekkamer binnen schuifelen, verstijfd door angst en gestolde paniek. En terecht. Ze voelde een knobbeltje in haar borst en de rontgenfoto die daarna gemaakt werd zag er niet helemaal normaal uit, een punctie volgde. De uitslag laat een dag op zich wachten, tergend lange uren en een slapeloze nacht. De angst voor een slechte uitslag en de eventuele gevolgen hebben haar gebroken, verlamd, haar handen trillen en haar ogen weerspiegelen wanhoop. Zeg me dat het niet zo is.

Als ons leven en overleven gevaar lopen, heeft angst een functie. Het brengt ons in een bepaalde staat van alertheid waardoor we meer open staan voor signalen die ons kunnen bedreigen. We vluchten weg van de plek des onheils of slaan in het wilde weg om o..

