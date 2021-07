Een rij mensen als teken dat we onrecht niet verdragen

Ieder mens heeft ergens een diep besef van recht en onrecht. Dat lijkt me aangeboren of anders gezegd: ingeschapen! Immers naar bijbels besef is de mens geschapen naar Gods beeld en gelijkenis.

En hoe vervuild dat beelddragerschap ook mag zijn - we vermoorden, terroriseren en bedriegen elkaar - het feit alleen al dat we dit als een contrast ervaren, geeft aan dat we nog altijd die beelddrager zijn. Daarom die vele mensen, die in de rij stonden Peter R. de Vries een laatste groet te brengen.

Het verdriet, de verslagenheid van velen in ons volk komt voort uit een diep besef dat deze moord een intense vorm van onrecht is: hoe kun je iemand die recht wil doen, dit aandoen. Dat is - met recht - misdadig.

Nog niet zo lang geleden werden we bij een andere onrechtvaardige zaak bepaald: die van de toeslagenaffaire, waardoor het kabinet gevallen is. Ook daar was een naam aan verbonden die dit onrecht aan de kaak stelde: Pieter Omtzig..

