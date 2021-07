Cliënt met verstandelijke beperking wordt complex genoemd, maar feitelijk is de zorg eromheen niet op orde

Minister Van Ark wil in elke regio een expertisecentrum aanwijzen om honderd complexe cliënten met een verstandelijke beperking en gedragsproblematiek op te kunnen vangen. De vraag is of deze cliënten echt wat anders vragen dan de andere 142.000 mensen met een verstandelijke beperking.

Soms lukt het in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking niet meer om vast personeel te krijgen en werken er alleen nog maar uitzendkrachten. Je kunt dan niet zeggen dat de cliënt complex is.

De demissionair minister van Medische zorg schrijft dit in de Toekomstagenda Zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking, die ze recent naar de Tweede Kamer stuurde. Ik denk dat we niet alleen de zogenoemde complexe cliënten, maar alle mensen met een verstandelijke beperking een passende plek moeten kunnen bieden.

nieuwe lijst

Er is een groep cliënten die bijvoorbeeld vanwege hun agressieve gedrag niet meer te handhaven zijn in hun omgeving. Er zijn in Nederland ongeveer honderd van zulke cliënten, staat in een rapport van KPMG. In 2017 werd er ook al een ‘lijst van honderd’ samengesteld. De minister wil een nieuwe lijst voorkomen. Ze wil maatwerkplekken waar je met dit soort complexe problematiek terecht kan.

De vraag is echter of ..

