Hellend vlak bij euthanasie. 3 argumenten

Ik ben voor de erkenning dat het hellend vlak bij euthanasie reëel is.

1. Sinds het begin van de Euthanasiewet waarschuwen critici voor geleidelijke verruiming van de wet. Het is al lang gebleken dat dit hellend vlak reëel is. Euthanasie bij psychiatrische en dementerende patiënten is een feit en zelfs euthanasie bij kinderen wordt nu besproken.

2. De voormalig voorzitter van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie meende dat euthanasie inmiddels meestal als ‘normaal medisch handelen’ kan worden gezien. Een groot verschil met de wet, waarin euthanasie ten principale geen ‘normaal medisch handelen’ is, en het strafrecht in het uiterste geval in beeld komt.

3. Kwesties zoals ‘wie ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .